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        Orhangazi'de evinde fenalaşan 21 yaşındaki kişi hastanede öldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde arkadaşlarıyla kaldığı evde fenalaşarak hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:40 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:40
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        Orhangazi'de evinde fenalaşan 21 yaşındaki kişi hastanede öldü
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        Bursa’nın Orhangazi ilçesinde arkadaşlarıyla kaldığı evde fenalaşarak hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

        Muradiye Mahallesi Turist Yolu Caddesi 2 No'lu Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşayan Mustafa Can A'nın (21) arkadaşları, sabah onun yatağında fenalaştığını fark etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Can A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay sonrasında evde oldukları belirlenen 2 arkadaşının ifadesine başvuran polis, gencin ölüm nedeniyle ilgili çalışmasını sürdürüyor.

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