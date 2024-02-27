Orhangazi'de evinde fenalaşan 21 yaşındaki kişi hastanede öldü

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Can A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Muradiye Mahallesi Turist Yolu Caddesi 2 No'lu Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşayan Mustafa Can A'nın (21) arkadaşları, sabah onun yatağında fenalaştığını fark etti.

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