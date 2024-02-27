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        Bursa'da 13 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

        Bursa'da iki grup arasında çıkan ve 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:21 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:21
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        Bursa'da 13 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı
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        Bursa'da iki grup arasında çıkan ve 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

        Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde yaşları 18'den küçük kişilerin oluşturduğu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında Abdullah A. (13) bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülenen olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.U. (13) çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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