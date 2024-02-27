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        Bursa'da, çocukların bıçaklı kavgasında 13 yaşındaki Abdullah öldü

        BURSA'da, çocuklar arasında sokakta çıkan kavgada bıçaklanan Abdullah A. (13), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerası ve cep telefonuyla görüntülenen olay sonrası gözaltına alınan E.U. (13) tutuklandı, H.A. (13) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, pazar günü saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden kavgalı olan küçük yaştaki çocukların olduğu 2 grup, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, E.U., Abdullah A.'yı kalbi ve böbreğiyle çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayıp yaraladı. Adı öğrenilemeyen 1 kişinin daha yaralandığı olay sonrası E.U ve arkadaşları kaçtı. Yaşanan arbede ise iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonuyla görüntülendi.Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu Abdullah A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, E.U.'nun da aralarında olduğu 6 kişiyi, kısa sürede yakaladı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden E.U. tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdullah A., Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:40
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        Bursa'da, çocukların bıçaklı kavgasında 13 yaşındaki Abdullah öldü
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        BURSA'da, çocuklar arasında sokakta çıkan kavgada bıçaklanan Abdullah A. (13), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerası ve cep telefonuyla görüntülenen olay sonrası gözaltına alınan E.U. (13) tutuklandı, H.A. (13) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, pazar günü saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden kavgalı olan küçük yaştaki çocukların olduğu 2 grup, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, E.U., Abdullah A.'yı kalbi ve böbreğiyle çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayıp yaraladı. Adı öğrenilemeyen 1 kişinin daha yaralandığı olay sonrası E.U ve arkadaşları kaçtı. Yaşanan arbede ise iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonuyla görüntülendi.Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu Abdullah A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, E.U.'nun da aralarında olduğu 6 kişiyi, kısa sürede yakaladı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden E.U. tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdullah A., Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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