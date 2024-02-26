Bursa'da plastik kasaların depolandığı alanda yangın çıktı BURSA'nın İznik ilçesinde bir firmaya ait sebze paketlemede kullanılan plastik kasaların bulunduğu alanda çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı.Yangın, saat 16.30 sıralarında Beyler Mahallesi Kadir Koyutürk Sokak'ta bir firmaya ait sebze paketlemede kullanılan plastik kasaların bulunduğu alanda çıktı. Sebze ve meyvelerin taşındığı plastik kasaların depolandığı alanda yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın itfaiyenin müdahalesiyle yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Yangın 1 saatte kontrol altına alınırken, yoğun duman şehrin birçok yerinden görüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 23:43 Güncelleme: 26.02.2024 - 23:45 facebook

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