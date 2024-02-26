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        Bursa'da plastik kasaların depolandığı alanda yangın çıktı

        BURSA'nın İznik ilçesinde bir firmaya ait sebze paketlemede kullanılan plastik kasaların bulunduğu alanda çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı.Yangın, saat 16.30 sıralarında Beyler Mahallesi Kadir Koyutürk Sokak'ta bir firmaya ait sebze paketlemede kullanılan plastik kasaların bulunduğu alanda çıktı. Sebze ve meyvelerin taşındığı plastik kasaların depolandığı alanda yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın itfaiyenin müdahalesiyle yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Yangın 1 saatte kontrol altına alınırken, yoğun duman şehrin birçok yerinden görüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 23:43 Güncelleme: 26.02.2024 - 23:45
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        Bursa'da plastik kasaların depolandığı alanda yangın çıktı
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        BURSA'nın İznik ilçesinde bir firmaya ait sebze paketlemede kullanılan plastik kasaların bulunduğu alanda çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı.Yangın, saat 16.30 sıralarında Beyler Mahallesi Kadir Koyutürk Sokak'ta bir firmaya ait sebze paketlemede kullanılan plastik kasaların bulunduğu alanda çıktı. Sebze ve meyvelerin taşındığı plastik kasaların depolandığı alanda yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın itfaiyenin müdahalesiyle yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Yangın 1 saatte kontrol altına alınırken, yoğun duman şehrin birçok yerinden görüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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