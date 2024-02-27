Arkadaşının dükkanındaki 2 kilo 300 gram altını çalan kuyumcuya 4 yıl hapis BURSA'da, İbrahim B. (47), uzun süreliğine il dışına çıkması gerektiği için kuyumcu dükkanının anahtarını kendisine veren arkadaşı Fatih Baştar'ın (29) iş yerindeki 2 kilo 300 gram altını, oğlu Faruk B. (21) ve arkadaşı Muhammet Emin G. (27) ile birlikte çaldı. Fatih Baştar'ın güvenlik kamerası görüntülerini izlemesi sonrası şikayette bulunmasıyla gözaltına alınan İbrahim B., tutuksuz yargılandığı davada, 4 yıl 2 ay hapis ve 166 bin 600 lira idari para cezası, olay tarihinde 17 yaşında olan oğlu Faruk B. yaşı küçük olduğu için 2 yıl 9 ay 10 gün hapis ve 44 bin 400 lira idari para cezası, Muhammet Emin G. ise 2 yıl 1 ay hapis ile 66 bin 640 lira idari para cezasına çarptırıldı.Olay, 2020'de Hocataşkın Mahallesi Emirsultan Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Fatih Baştar, uzun süreliğine il dışına çıkması gerekince, iş yerinin anahtarını meslektaşı ve arkadaşı İbrahim B.'ye verdi. İbrahim B., 38 gün sonra geri dönen Baştar'a iş yerinin anahtarını bir gün sonra zorla verirken, 'Kuyumcu dükkanındaki senin altınlar, benim çarşıdaki iş yerinin kasasında. Sen 45 gün sonra geldin. Ben de altınları sana 45 gün sonra iade edeceğim. Sana ceza' dedi. Kuyumcu dükkanında bulunan 2 kilo 300 gram altının ve kendisine emanet verilen ziynet eşyalarının kayıtlı olduğu defterin çalındığını fark eden Fatih Baştar, izlediği güvenlik kamerası görüntülerinde, İbrahim B.'nin 12 Aralık 2020'de yanında oğlu Faruk B. ve arkadaşı Muhammet Emin G. ile işyerine geldiğini, Faruk B.'nin kuyumcu dükkanına girip altınları bavula koyup araca binerek uzaklaştıklarını gördü.'KENDİ MALIMI ÇALMAKLA SUÇLUYOR'Şikayet üzerine yakalanıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 3 kişi hakkında, Bursa 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen İbrahim B., Fatih Baştar'a kuyumcu dükkanını kendisinin açtığını ve sermayenin kendisine ait olduğunu iddia ederek, "Fatih'in 5 kuruş sermayesi yoktu. Ben ilk önce yanımda SGK'lı çalışan olarak başlattım. Daha sonra üzerine vergi levhası çıkarıp, sermaye koyup dükkan açtım. Müşteki kendi malıma sahip çıktı. Şu anda kendi malımı çalmakla beni suçluyor. Söz konusu sermayeleri borç alarak koyduğuma, bu malların bana ait olduğuna ve aldığım bu malları, alacak sahiplerine verdiğime dair belgeler elimde mevcuttur. Fatih'in kendi sermayesinin de 230 gram olduğuna dair kendi el yazılı belgeleri vardır. Bu 230 gram altını üvey babasına iade ettiğine dair, müştekinin banka hesap kayıtları ile Kestel'de 100 gram altın bozdurduğu bir kuyumcu tanıdığımız mevcuttur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Mağazadan aldığım altın da zaten bize aittir. Müştekinin maddi zarar talebini karşılamayı kabul etmiyorum, aksine ben zarara uğradım. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.'GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ALTINLARI ALIP, DÜKKANI BOŞALTTIK'Muhammet Emin G. de ifadesinde İbrahim B.'nin anlattıklarının doğru olduğunu, Fatih Baştar'ın, dükkanı İbrahim B.'nin oğlu Faruk B.'ye bırakarak 2 günlüğüne Gaziantep'e gideceğini söylediğini ve 45 gün boyunca gelmediğini belirtti. Muhammet Emin G., "Fatih 45 gündür ortalıkla olmadığı için, Faruk da tecrübesiz ve genç olduğu için, güvenlik zafiyeti oluştuğundan, İbrahim kuyumcuyu kapatma kararı aldı. Faruk, İbrahim ve ben mağazaya gittik. İbrahim dışarıda bekledi. Faruk ve ben altınları topladık. Bu şekilde dükkanı tamamen boşalttık. Topladıklarımızı tartmadık. Fatih ile İbrahim B. ortaktı. Fatih, İbrahim'i borca sokmuştu. Aldığımız altınları İbrahim B.'nin ödemelerinde kullandık. Ben bu ödeme diyaloglarına şahidim. Suçsuzuz" diye konuştu.ARSA SATIŞI BAHANESİYLE DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİEski ortağı tarafından dolandırıldığını söyleyen Fatih Baştar ise şunları söyledi:"İbrahim ile ortaklığımız yarı yarıyaydı. Benim Kestel Sanayi'de satışa çıkarttığım ve 5 milyon TL eden bir arazim vardı. Buraya 10 milyon TL teklif eden bir şahıs ortaya çıktı. Bana parayı Gaziantep'te vereceklerini, benim yerimde değerli bir şey olduğunu, istediğim paranın 2 katını vereceklerini söylediler. Hatta bana Gaziantep'e uçak bileti aldılar. Ancak bilet iptal oldu. Daha sonra İstanbul'a geleceklerini söylediler. Ben buranın satışıyla ilgili herhangi bir yere ilan vermemiştim. Sadece eşe dosta haber salmıştım. İbrahim de burayı satma niyetimin olduğunu biliyordu. Sonrasında İstanbul'a beni götürdüler. Paranın 2-3 güne geleceğini söyleyerek, beni 15 gün kadar oyaladılar. Ben 20 gün kadar sonra dükkanıma geldiğimde, dükkanımın tamamen soyulduğunu gördüm. İstanbul'a gittiğim tarihi hatırlamıyorum. Döndüğüm gün 2 Aralık diye hatırlıyorum. Hemen sanığın yanına gittim. '45 gün sonra gel. Senin malını 45 gün sonra vereceğim' dedi. Ben diretince, 'Anahtarlar evde, yarın getireyim' dedi. Ertesi gün gittiğimde, 'Malın hiçbirisi senin değildi. Benim malımla bunları kazandın' diyerek mallarımın hiçbirisini bana vermedi. Zararım 2 kilo 300 gram has altındır. Yani gramı 1000 TL'den hesaplandığında, 2 milyon 300 bin TL'dir. Zararımın giderilmesini talep ediyorum."'ORTAK OLDUKLARINI GÖSTEREN HİÇBİR BELGE YOK'Mağdur Fatih Baştar'ın avukatı Cem Atlı da olayın planlı gerçekleştirildiğini söyleyip, sanıklar tarafından iddia edilenin aksine müvekkili ile İbrahim B.'nin ortaklığını doğrular bir belge bulunmadığını belirtti. İbrahim B.'nin oğlu Faruk B.'nin müvekkilinin yanında çalışan olduğunu söyleyen Avukat Atlı, "Müvekkilimin il dışında olmasını ve iş yerini yanında çalışan Faruk B.'ye emanet etmesini fırsat bilerek, önce kameraları etkisiz hale getirmiş, ardından dükkandaki altınları çantalara doldurmak suretiyle, kuyumcu dükkanını boşaltmışlardır. Sanıkların dükkan ortağı oldukları yönündeki savunmalarını doğrular hiçbir belge ibraz edilmemiş, gösterilen tanıklar sanıkları doğrulamamıştır. Sanıklar tarafından bahsedilen 1,5-2 milyon civarı ortaklık payının herhangi bir yazılı belge olmaksızın verildiği iddiası, hayatın olağan akışına ve tacirlerin basiretli olduğu kabulüne aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenlerle müvekkilin adına kayıtlı bulunan tüm sermayesi, müvekkille ait olan kuyumcu dükkanından, ilgisi ve rızası dışında Faruk B. ve sanıklar tarafından alınmıştır" ifadelerini kullandı.Kararını açıklayan mahkeme hakimi, 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak' suçundan İbrahim B.'ye 4 yıl 2 ay hapis ve 166 bin 600 lira idari para cezası, oğlu Faruk B.'ye olay tarihinde yaşı küçük olduğu için 2 yıl 9 ay 10 gün hapis ve 44 bin 400 lira idari para cezası, Muhammet Emin G.'ye ise 2 yıl 1 ay hapis ile 66 bin 640 lira idari para cezası verdi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 11:29 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:29 facebook

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