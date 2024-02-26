Barışmak için buluştuğu eski eşini öldürüp intihar etti BURSA'da, 2 çocuk annesi Tuba Ateşci (41), bir yıl önce boşandığı ve barışmak için görüşmeye çağırdığı eski eşi Murat Demir (49), tarafından kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Demir de tabancayla intihar etti. Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi C102 Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. 16 Ocak 2023 tarihinde boşanan Murat Demir ile 2 çocuk annesi Tuba Ateşci, bir süre sonra yeniden birlikte yaşamaya başladı. 2 gün önce ikili arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Murat Demir evden ayrıldı. Akşam saatlerinde sitenin bahçesine gelen Murat Demir, konuşmak için Tuba Ateşci'yi yanına çağırdı. İki arasındaki görüşme sırasında tartışma çıktı. İddiaya göre kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sırasında Murat Demir yanında bulunan tabanca ile Ateşci'ye ateş etti. Ateşci, başına ve vücuduna isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, Demir aynı silahla kendi başına da ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Demir ile Tuba Ateşci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayı öğrenerek bölgeye gelen Tuba Ateşci'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, olay yerindeki tabancaya el koydu. Ekiplerinin bölgedeki incelemesinin ardından Murat Demir ile Tuba Ateşci'nin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 23:55 Güncelleme: 26.02.2024 - 23:55 facebook

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