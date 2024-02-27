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        Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

        Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için arama çalışmalarına 13. gününde devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 12:42 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:49
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        Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
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        Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için arama çalışmalarına 13. gününde devam ediliyor.

        "Batuhan A"nın mürettebatından 2 kişinin cesetlerinin geminin enkazında bulunmasının ardından Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav için yürütülen çalışmalarda çeşitli kuruluşlardan 21'i dalgıç 612 personel görev alıyor.

        Bursa ve Balıkesir valilikleri koordinasyonunda açıkta ve kıyıdaki aramalarda, 84 araç, uçak, helikopter, 6 gemi, 7 tekne, 15 bot, 8 insansız hava aracı ve dron, 3 römorkör ve 2 köpek kullanılıyor.

        Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Gemisi'nden denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemiye dalışlar gerçekleştiriliyor.

        - Geminin enkazı kıyıdan 4 mil açıkta bulunuyor

        Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

        Batan gemide görevli kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

        Mürettebattan Zeynep Kılınç'ın cesedi 17 Şubat, gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi ise 20 Şubat'ta dalgıçlar tarafından geminin enkazından çıkarılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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