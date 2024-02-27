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        Bursa'da "Kafes-46" operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 22'si adliyeye sevk edildi

        Bursa'da 3 ayrı suç örgütüne yönelik "Kafes-46" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:14 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:14
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        Bursa'da "Kafes-46" operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 22'si adliyeye sevk edildi
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        Bursa'da 3 ayrı suç örgütüne yönelik "Kafes-46" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 24 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 ayrı suç örgütüne mensup 55 zanlıya yönelik Bursa merkez ve Gemlik'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 22'si sağlık kontrolünün ardından Bursa Adliyesine getirildi.

        Bursa'da 24 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda suç örgütü elebaşları B.Ç, O.D. olmak üzere 47 şüpheli yakalanmış, diğer suç örgütü elebaşı M.T.T. dahil olmak üzere 8 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, bir kalem tabanca, 4 kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca olmak üzere 15 tabanca, 13 av tüfeği, bir çelik yelek, çok sayıda fişek ve bir miktar para ele geçirilmişti.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Şubat'ta "Kafes-46" operasyonunda 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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