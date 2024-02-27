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        Türk cumhuriyetlerinden alım heyetleri İnegöl'de mobilyacılarla ikili iş görüşmeleri yapıyor

        Türk cumhuriyetlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen heyetler, ülkelerinde müşterilerine satmak üzere mobilya üreticisi firmalarla toptan alım için ikili iş görüşmelerinde bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:28 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:42
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        Türk cumhuriyetlerinden alım heyetleri İnegöl'de mobilyacılarla ikili iş görüşmeleri yapıyor
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        Türk cumhuriyetlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen heyetler, ülkelerinde müşterilerine satmak üzere mobilya üreticisi firmalarla toptan alım için ikili iş görüşmelerinde bulunuyor.

        Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan'dan gelen 13 mobilyacı, Oylat Kaplıcaları'ndaki bir otelde yaptıkları ikili görüşmelerin yanı sıra anlaştıkları firmaların fabrika ve mağazalarını geziyor.

        Alım heyetlerinin koordinatörü Ahmet Galip Meriç, AA muhabirine, dünya pazarının çok hızlı olduğunu, bu nedenle 14 yıl boyunca zaman zaman yurt dışındaki firmaları ziyaret ettiklerini söyledi.

        Uzun uğraşlar sonucu 3 ülkeden heyetleri İnegöllü üreticilerle buluşturduklarını belirten Meriç, "Bundan sonra inşallah yurt dışındaki alım heyetlerini İnegöl'e davet edip hem yeni tasarım ürünlerini göstermek hem fabrika ve mağaza ziyaretleri yapmak hem de ikili ilişkileri ilerletmek istiyoruz." dedi.

        Özbek alım heyetinden Abdurazzok Abdukayumov, AA muhabirine, İnegöl mobilyasını teknoloji ve kalite bakımından iyi bulduğunu, bu organizasyondan da mutluluk duyduğunu söyledi.

        Görüşmelerin iyi geçtiğini, Türk mobilyacılarla tanıştıklarını aktaran Abdukayumov, şöyle konuştu:

        "İnegöllü firmalarla iyi çalışıyoruz. Şimdi koltuk işine girdik. Özbekistan'da 4 mağazamız var, satışlarımız iyi. Türkiye mobilyası satıyoruz ve yatak sektöründe de faaliyet gösteriyor. Bu organizasyon işi çok iyi. Benim çok hoşuma gitti. Görüşmelerimiz, tanışmalarımız iyi oldu. Fabrikaları geziyoruz. İki gün görüşmeler oldu, yarın ve sonraki gün fabrika ve mağaza ziyaretleri olacak. Bu organizasyonu çok beğendik.

        Eskiden Özbekistan'da, pandemiden önce Özbekistan'daki evlerde Çin malları çoktu. Toptancılar Çin'den çok mobilya getirip mağazalarda satıyorlardı. Türk mobilyası satan mağazalarda vardı ama çok iyi değildi satışları. Pandemiden sonra Çin kapandı. Daha sonra Çin'den toptan mobilya satın alan mobilyacılar, Türkiye'ye geldiler, alışveriş yaptılar. Biz Özbekistanlılar olarak İnegöl'ü pandemiden sonra keşfettik. İnegöl denilince mobilya şehri olarak aklımıza geliyor. Çin'den sonra alımları buraya taşıdık”

        Farhod Salıev ise Türk mobilyasının Çin ve Rusya'da üretilenlere göre daha kaliteli olduğunu dile getirdi.

        Kovid-19 salgını sürecinde Çin'in kapılarını kapatması nedeniyle toptan mobilya alıcılarının Türkiye'ye yöneldiğini anlatan Salıev, şunları kaydetti:

        "Özbekistan'da Türk mobilyası satan mağazalar sayılamayacak kadar çok. 2017 ve 2018 yıllarında İnegöl'e fuara geldik. O zamandan itibaren Türk mobilyasını Taşkent'te satıyoruz. Bizim ülkemizde Çin mobilyası satanlar var, Rus mobilyası satanlar var ve ülkemizde mobilya üretenler var ama genelde insanlar Türk mobilyasını seviyor. Bunun nedeni de kalite ve görüntü. Çok şükür 7-8 senedir çalışıyoruz. Özbekistanlılar Türk mobilyasını seviyor. 10 sene önce ülkemizde Türk mobilyasını satan mağaza çok azdı, 2-3 taneydi. Şimdi sayısını bilemeyeceğim kadar çok. O nedenle insanlar da Türk mobilyasını tercih ediyor. Tercihlerinden dolayı Türk mobilyası satan firmalar çoğaldı. Çin mobilya mağazaları azaldı, pandemiden dolayı kapandı. Türk mobilyası daha kaliteli."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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