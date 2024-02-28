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        Bursa'da 3. kattaki evinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 3. kattaki evinin penceresinden düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 06:56 Güncelleme: 28.02.2024 - 06:56
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        Bursa'da 3. kattaki evinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 3. kattaki evinin penceresinden düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Selçuk Hatun Mahallesi Ressam Şefik Bursalı Caddesi'nde, 11 yaşındaki Şefika Ç, 5 katlı binanın 3. kattaki evinin penceresinden kaldırıma düştü.

        Ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Şefika Ç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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