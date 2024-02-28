Bursa'da 3. kattaki evinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti

Ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Şefika Ç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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