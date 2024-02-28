Bursa'da 3. kattaki evinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 3. kattaki evinin penceresinden düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 3. kattaki evinin penceresinden düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Selçuk Hatun Mahallesi Ressam Şefik Bursalı Caddesi'nde, 11 yaşındaki Şefika Ç, 5 katlı binanın 3. kattaki evinin penceresinden kaldırıma düştü.
Ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Şefika Ç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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