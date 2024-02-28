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        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan 28 Şubat açıklaması:

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına "balans ayarı" vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:51 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:51
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        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan 28 Şubat açıklaması:
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        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına “balans ayarı” vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar." ifadesini kullandı.

        Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, 27 yıl önce "silahlı cunta tarafından sözde irtica tehdidiyle bütün bir ülkeyi çevrelemeye çalışmak, toplumun çeşitli kesimlerini vesayet ideolojisinin elinde rehin tutmak, insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek" üzere gerçekleştirilen 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

        İslami kimliğe duydukları derin öfkeyi, sistematik ve kanun dışı vahşi bir militarist dayatma ile dışa vuran darbecilerin, aldıkları antidemokratik MGK kararlarıyla dönemin iktidarına darbe vurduğunu kaydeden Gürkan, yaşanan süreçte İslami kimliğe sahip olan toplumun büyük bir kesimin türlü yollarla kısıtlandığını vurguladı.

        Genç kızların üniversitelere başörtüleriyle giremediğini, kılık kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mahkum bırakılarak ikna odaları eliyle inançlarından vazgeçmeye zorlandığını hatırlatan Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

        "Katsayı adaletsizliğiyle gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldı. Kamu görevlileri eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları engellendi. Ülkesi için milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi 'yeşil sermeye' adı altında kategorize edildi, ötekileştirilmiştir. 28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına 'balans ayarı' vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Türkiye’ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü. Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumluluk ile millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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