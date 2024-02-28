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        Bursa'da kapı tokmakları sergisi ziyarete açıldı

        Bursa Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan Kapı Tokmakları Sergisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:44 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:44
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        Bursa'da kapı tokmakları sergisi ziyarete açıldı
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        Bursa Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan Kapı Tokmakları Sergisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

        Enstitünün Araştırma Bölümü tarafından Bursa'nın asırlık yapılarındaki kapı tokmakları araştırmasından yola çıkılarak Seramik ve Cam Süsleme Teknolojileri Atölyesi'nde tasarlanan eserlerden oluşan sergi, Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı.

        İşlevsel 18'inci ve 19'uncu yüzyıla ait Bursa bölgesi kapı tokmakları ve desenlerinden yola çıkılarak, seramik ve tiffany vitray teknikleriyle şekillendirilen özgün tasarımlarla oluşturulan sergide, seramik panolar, seramik vazo formlar, aplikler, çini tabaklar, kabartma tekniği ile yapılan rölyef vazolar, kabartma ve rölyef düzenlemesi seramik panolar ile heykel formlara yer verildi.

        Toprak, su ve ateş elementlerinin birleşimiyle ortaya çıkan seramik kapı tokmakları sergisi, 2 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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