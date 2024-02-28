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        3'üncü kattan düşerek ölen 11 yaşındaki Şefika, son yolculuğuna uğurlandı

        BURSA'dakoltukta oynarken tutunmak istediği camın kırılması ile 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen Şefika Coşkun (11) cenazesi, toprağa verildi.Olay, dün saat 21.30 sıralarında Osmangazi İlçesi Ressam Şefik Bursalı Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki dairede oturan Şefika Coşkun, koltukta oynarken dengesini kaybedince cama tutunmak istedi. Bu sırada camın kırılması ile Coşkun, 10 metre yükseklikten başının üzerine düştü. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Coşkun, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. İsmail-Emine Coşkun çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Coşkun'un cenazesi, bugün Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi'ne getirildi. Coşkun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:47 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:50
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        3'üncü kattan düşerek ölen 11 yaşındaki Şefika, son yolculuğuna uğurlandı
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        BURSA'dakoltukta oynarken tutunmak istediği camın kırılması ile 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen Şefika Coşkun (11) cenazesi, toprağa verildi.Olay, dün saat 21.30 sıralarında Osmangazi İlçesi Ressam Şefik Bursalı Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki dairede oturan Şefika Coşkun, koltukta oynarken dengesini kaybedince cama tutunmak istedi. Bu sırada camın kırılması ile Coşkun, 10 metre yükseklikten başının üzerine düştü. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Coşkun, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. İsmail-Emine Coşkun çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Coşkun'un cenazesi, bugün Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi'ne getirildi. Coşkun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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