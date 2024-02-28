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        Çanakkale'de aort damarı yırtılan hasta Bursa'da sağlığına kavuştu

        Çanakkale'de karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede aort yırtılması tanısı konulan kişi, Bursa Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:49 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:05
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        Çanakkale'de aort damarı yırtılan hasta Bursa'da sağlığına kavuştu
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        Çanakkale'de karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede aort yırtılması tanısı konulan kişi, Bursa Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

        Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de ikamet eden 43 yaşındaki Sami Yavaş, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti.

        Aort yırtılması tanısı konulan Yavaş, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Güney Marmara'da özellikli kalp ve damar cerrahisi vakalarının yapıldığı hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde komplike aort yırtılması geçirdiği belirlenen Yavaş, yapılan başarılı müdahaleyle sağlığına kavuştu.

        Operasyonu gerçekleştiren ve açıklamada görüşlerine yer verilen Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Birim Sorumlusu Doç. Dr. Nail Kahraman, aort yırtılmasının çok nadir görüldüğünü, yüzde 40-50 ölüme varabilecek boyutta ciddi bir acil durum olduğunu bildirdi.

        Hastalığın nadiren bazı organların beslenmesini bozduğunu ve vücutta felç, bağırsak nekrozları, böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlara yol açtığını vurgulayan Kahraman, "Bu komplikasyonlar gelişirse ölüm oranı kat kat artarak yüzde 80-90'lara kadar çıkabilir. Bu nedenle ani başlangıçlı bıçak saplanır tarzda çok şiddetli sırt ve karın ağrısı şikayeti olanların en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir." ifadesini kullandı.

        Kahraman, aort yırtılması tanısıyla kliniklerine sevk edilen Yavaş'ın bağırsaklarını besleyen damarlarda tıkanıklık oluştuğunu ve kan akışının bulunmadığını aktardı.

        Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra Yavaş'ın aort damarında yırtılma tespit ettiklerine değinen Kahraman, yırtılan bölgeye ve bağırsak damarındaki tıkanıklığın bulunduğu yere birer stent yerleştirildiğini aktardı. Kahraman hastanın hastaneden taburcu edilmesinin üzerinden 15 gün geçtiğini ve kendisinin gayet sağlıklı durumda olduğunu belirtti.

        Kahraman, aort yırtılmasının en önemli sebeplerinden birinin damardaki genişlemeler olduğunu belirterek, şunları belirtti:

        "Ayrıca sigara, tansiyon yüksekliği, genetik hastalıklar bunları artırabilir. Aort anevrizması nedeniyle takip altındaysanız takibinizi mutlaka devam ettirin. Tansiyon kontrolünüzü iyi yaptırın. Bunlara rağmen ansızın bir bıçak saplanır tarzı göğüs ağrısı, bıçak saplanır tarzı sırt ağrısı, karın ağrısı olursa damarda yırtılma olabilir şüphesiyle acil müdahale amacıyla acil servislere başvurun, ihmal etmeyin. Bu hastalıkta yakın takip ve erken tanı, deneyimli merkezlerde doğru bir müdahale ile hayat kurtarır."

        Sağlığına kavuşan Sami Yavaş ise daha önce böyle yoğun ağrılarının olmadığını aktardı.

        Hastalıklarda erken tanının çok önemli olduğunu öğrendiğini vurgulayan Yavaş, "Allah razı olsun bu konuda çok profesyonel bir ekibe denk geldik. Bu müdahalelerin çok ciddi bir şekilde uzman kadrolarca yapıldığını gördük." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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