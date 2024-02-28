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        Bursa'daki kırsal mahallede erkekler evde oturdu, kahvehane kadınlara kaldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde yılın bir günü kadınlar köy kahvesi ve meydanında vakit geçirirken, erkeklere "evden çıkmama yasağı" uygulanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 17:32 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:46
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        Bursa'daki kırsal mahallede erkekler evde oturdu, kahvehane kadınlara kaldı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde yılın bir günü kadınlar köy kahvesi ve meydanında vakit geçirirken, erkeklere "evden çıkmama yasağı" uygulanıyor.

        İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dipsizgöl'de eskiden yapılan ancak zamanla unutulan uygulama, 4 yıldır yeniden hayata geçirildi.

        Mahalledeki kadınlar çocuklarıyla kahvehaneye gidip çay kahve içiyor, meydanda vakit geçiriyor. Erkekler ise "yasak" olduğu için evlerinde oturuyor.

        Yılda bir günlüğüne rollerin değiştiği mahalleyi ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gelenek hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Taban, Dipsizgöl'ün nüfusunun 800 kişi civarında olduğunu bildirdi.

        Geleneklerin devam etmesi gerektiğini belirten Taban, "Hanımefendilerin hayatımızdaki rolü ortada. Kadınlar evde, işte, sosyal hayatta, her alanda varlar. Kırsalda da kadınların rolü çok kıymetli. Bugün de burada bir rol mekan değişimi yapılıyor. Beyler ortalıkta yok. Hanımefendiler kahvedeler, meydandalar. Burada roller değişti, mekanlar değişti ve herkes bir empati kurarak hayatı yeniden anlamlandırıyor." diye konuştu.

        Mahalle muhtarı Levent Aslan da 4 yıl önce yeniden hayata geçirdikleri geleneği gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.

        - Öğretmeniyle gelenek hakkında TÜBİTAK projesi hazırladı

        Gelenek, İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Sıla Yavuz'un, felsefe grubu öğretmeni Pınar Yıldız'a anlatmasıyla "Kıraat-Anne" adlı TÜBİTAK projesine dönüştürüldü.

        Proje, TÜBİTAK'ın 4-7 Mart'ta Eskişehir'de düzenlenecek bölge finallerinde değerlendirilecek.

        Anneannesi bu köyde yaşadığı için gelenekten haberdar olduğunu aktaran Yavuz, "Daha detaylı araştırdığımızda aslında bu geleneğin kadınları ne kadar mutlu ettiğini, aidiyet duygularının artığını ve aynı zamanda karı koca ilişkilerinde eşitliği görmenin avantaj sağladığını fark ettik." ifadesini kullandı.

        Öğretmen Pınar Yıldız ise şunları kaydetti:

        "Herkes birbirinin yerine empati kurabiliyor böylelikle. Öğrencimizin hazırladığı bu proje TÜBİTAK tarafından da kıymet verilen bir proje oldu. Şimdi panelde ikinci aşamada İnegöl'ü temsil edeceğiz bu projeyle."

        Yıldız, bu konunun kamuoyunda yankı uyandırmasıyla Dipsizgöl Mahallesi'nin merak edileceğini belirterek, "Köye ziyaretler yapılacak. Ekonomik döngü sağlanacak. Kadınlar evde yaptıkları ürünleri, örgüleri, endemik bitkileri satışa sunabilecek. Bu yönüyle de bizi heyecanlandıran bir proje." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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