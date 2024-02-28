Hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

BURSA’nınİnegöl ilçesinde hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Latif K. (19) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 14.00 sıralarında Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Latif T. yönetimindeki 16 ATT 717 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Murat K.’nin (37) kullandığı 16 NRK 13 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan Latif T. yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Latif T. ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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