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        Bursa'da park halindeki otomobil yandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürdü. Yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi. Olay saat 00.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde olan İbrahim Kolay'a ait 11 ABK 805 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Kısa sürede otomobil, alev topuna döndü. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 04:27 Güncelleme: 29.02.2024 - 04:30
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        Bursa'da park halindeki otomobil yandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürdü. Yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi. Olay saat 00.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde olan İbrahim Kolay'a ait 11 ABK 805 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Kısa sürede otomobil, alev topuna döndü. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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