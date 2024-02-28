Bakan Işıkhan: Çiftçilerimizin sigorta primlerinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü kayıtları da esas alınacak (2) 'SOSYALDEVLET ANLAYIŞINI HİÇBİR ZAMAN TERK ETMEDİK'Sivil Toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kentteki programları kapsamında Bursa Valiliğini ziyaret etti. Vali Mahmut Demirtaş ile görüşen Işıkhan, daha sonra Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesinin 'Sosyal Destek Çekleri Lansmanı ve Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Programa Işıkhan'ın yanı sıra Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin ile çok sayıda davetli katıldı. Bakan Vedat Işıkhan, gün içinde esnaf, iş insanı, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiklerini, yapılan birçok faaliyeti yerinde görme fırsatı bulduğunu söyledi. Yapılan protokolün hayırlı olmasını dileyen Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlayan 30 yıllık yerel yönetimler tecrübemizin de ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. 1994 yılında kalkınma yerelden başlar anlayışı ile çıktığımız bu yolda hamdolsun 22 yıllık iktidar tecrübemizle de her zaman siz kıymetli vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kadim devlet geleneğimizin en önemli temel taşlarından bir tanesi olan sosyal devlet anlayışını da hiçbir zaman terk etmedik. Bu kadim devlet geleneğini en iyi siz Bursalı kardeşlerim bilirsiniz. Osmanlı Devleti'ne 127 sene başkentlik yapmış bu mübarek şehir, kültür kodlarımızın, kadirşinaslığın, hoşgörünün de şehri olmuştur" dedi.'22 YILDIR HANGİ ANLAYIŞLA YOL YÜRÜDÜYSEK, BUNDAN SONRA DA AYNI ANLAYIŞI SÜRDÜRECEĞİZ'Bakanlık olarak bu devlet geleneğini en iyi şekilde temsil etmek ve sürdürmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Işıkhan, "Biliyorsunuz ki bakanlığımız bir vatandaşımızın hayata gözlerini açtığı ilk andan son ana kadar yanında olan, hayatının her alanında hizmet üreten bir bakanlık. Biz de bu bilinç ve anlayışla politikalarımızı geliştirmeye siz kıymetli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. AK Parti hükümetleri olarak 22 yıldır olduğu gibi hangi anlayışla yol yürüdüysek bundan sonra da aynı anlayışla siz kıymetli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." Diye konuştu.'2024 YILINI 'EMEKLİLER YILI' OLARAK İLAN ETTİK'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a özellikle emeklilerle ilgili yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür eden Bakan Işıkhan, "Biliyorsunuz biz de bakanlık görevine geldiğimiz günden bu yana emeklilerimiz için çalışmaya, mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda bir seferliğe mahsus bütün emeklilerimize 5 bin liralık ikramiye ödememizi gerçekleştirdik. Sonrasında emekli aylıklarındaki artış oranının bütün emeklilerimiz için yüzde 49,25 olarak belirledik. Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleri ile 2024 yılını 'Emekliler Yılı' olarak ilan ettik. İnşallah bu kapsamda da birçok projeyi, faaliyeti, sosyal desteği hayata geçirecek ve siz emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve esnaf odalarının başkanları sosyal yardım çeklerine ilişkin protokole imza attı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 21:31 Güncelleme: 28.02.2024 - 21:35 facebook

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