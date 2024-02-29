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        1 hafta önce motosikletiyle kaza yapan milli karateci, kurtarılamadı

         BURSA'da, geçen haftamotosiklet kazası geçiren ve ağır yaralanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un milli karatecisi Emir Buğra Gencan (20), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 18:55 Güncelleme: 29.02.2024 - 19:00
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        1 hafta önce motosikletiyle kaza yapan milli karateci, kurtarılamadı
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         BURSA'da, geçen haftamotosiklet kazası geçiren ve ağır yaralanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un milli karatecisi Emir Buğra Gencan (20), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gencan, yarın Bursa'da toprağa verilecek.Kaza, 23 Şubat'ta Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin milli karatecisi Emir Buğra Gencan yönetimindeki motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gencan, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen, bugün yaşamını yitirdi. Milli karatecinin ölüm nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:"Kıymetli evladımız, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz’ün millî sporcusu Emir Buğra Gencan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gencecik evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve karate camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."Bursa Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı'nda olan Emir Buğra Gencan, milli takım formasıyla yurt dışında katıldığı birçok yarışmada derece kazandı. Talihsiz sporcunun cenazesi, yarın Bursa'nın Yıldırım ilçesinde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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