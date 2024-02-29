Özel'den Bahçeli'ye: Cumhuriyet düşmanlarına koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü (2)

'BABAEVİNİN TAPUSU BİR KİŞİYE KAYITLI, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Partisinin 'Bursa Çözüm Toplantısı ve Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni'ne katılmak üzere Bursa'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılışını gerçekleştirdiği Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’ni gezerek, partililerle fotoğraf çektirdi. Özel, ardından CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı Binası’nın açılışını gerçekleştirdi. CHP'nin herkes için baba ocağı olduğunu ve tapusunun sadece Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğunu belirten Özel, "CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı baba ocağı. Herkes baba ocağında doğar, orada büyür. Bir yaşa gelince kimi kalır, kimi başka yere geçer. Bir AK Partili, MHP'li iyi olsun diye oy vermiş ama zamların, enflasyonun altında ezilmiş. Emekli olmuş, 10 bin TL reva görülmüş, asgari ücretli olmuş kira parasının, elektrik parasının altında çalışmaya reva görülmüş. O da demiş ki 'Ben baba evine döneyim.' O zaman baba evinin kapısı ardına kadar açık, buyursunlar gelsinler. Baba evine gelene, 'Bugüne kadar neredeydin, gittin bize neler ettin' demeyin. Ben genel başkan olarak söylüyorum, partinin tapusu bende değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nda da yoktu, rahmetli Ecevit'te de İsmet Paşa'da da yoktu. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk" diye konuştu. CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'nın açılışına da katılan Özgür Özel, partililerle fotoğraf çekiminin ardından kentten ayrıldı.