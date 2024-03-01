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        Bursa Valiliğinden nüfus müdürlüğünde memurların cama kağıt yapıştırmasıyla ilgili açıklama

        Bursa Valiliğince, İnegöl Nüfus Müdürlüğünde bazı memurların vatandaşlara hizmet verdikleri bölümde aralarındaki cama kağıt yapıştırmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:01
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        Bursa Valiliğinden nüfus müdürlüğünde memurların cama kağıt yapıştırmasıyla ilgili açıklama
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        Bursa Valiliğince, İnegöl Nüfus Müdürlüğünde bazı memurların vatandaşlara hizmet verdikleri bölümde aralarındaki cama kağıt yapıştırmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

        Açıklamada, bazı basın yayın organlarında, İnegöl Nüfus Müdürlüğünde görevli memurların "vatandaşın yüzünü görmemek için" cama boş kağıt yapıştırdıklarının iddia edildiği belirterek, şunlar kaydedildi:

        "Bahse konu haberle ilgili bankolarda görev yapan personel tespit edilmiş ve söz konusu kağıtların kendilerine bakan yüzünde işlemlerde kullanılan mevzuat hükümlerine ilişkin notların yer aldığı görülmüştür. Söz konusu kağıtlar derhal kaldırılmış olup konunun her boyutuyla araştırılması amacıyla sorumlu yönetici ile personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır."

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