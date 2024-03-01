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        Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

        BURSA'da, seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:55 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:00
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        Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
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        BURSA’da, seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yalova’dan Bursa yönüne giden sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 EA 52 47 plakalı otomobil, saat 09.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Süpürgelik mevkisine geldiğinde motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücü aracı durdurup, yanındaki kadın ile birlikte indi. Otomobil kısa sürede alev topuna dönüşürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü ise uzun süre olayın etkisinden kurtulamadı.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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