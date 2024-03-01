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        Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor

        Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için arama çalışmalarına 16. gününde devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 14:59 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:59
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        Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor
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        Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için arama çalışmalarına 16. gününde devam ediliyor.

        Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan geminin mürettebatından 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından kayıp Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav'ı arama çalışmalarına çok sayıda personel katılıyor.

        Şimdiye kadar 45 kez dalış gerçekleştirilen ve 2 personelin cesedi bulunan geminin enkazında diğer 4 denizcinin izine rastlanılmaması üzerine bugün itibarıyla dalışlar sona erdirildi.

        Arama çalışmaları deniz yüzeyi ve kıyı bölgelerin yanı sıra Sahil Güvenlik ekiplerince midye çiftliklerine gerçekleştirilen dalışlarla sürdürülüyor.

        - Geminin enkazı 51 metre derinlikte

        Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat'ta saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

        Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinde görevli kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

        Mürettebattan Zeynep Kılınç'ın cesedi 17 Şubat'ta, gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi ise 20 Şubat'ta dalgıçlar tarafından geminin enkazından çıkarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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