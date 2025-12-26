Bursa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Mustafa Can S. (18) yönetimindeki 16 AZ 385 plakalı otomobil, İnegöl–Yenişehir yolunda sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle önce refüje çarptı, ardından karşı şeride geçip aydınlatma direğine çaptıktan sonra devrildi.
Kazada sürücü Mustafa Can S. ile araçta bulunan Gökhan S. (17) ve İsmail Talha G. (17) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.