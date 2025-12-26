Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonet çarptı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kamyonetin çarpmasıyla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 20:30 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:32
        Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonet çarptı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kamyonetin çarpmasıyla yaralandı.

        Yunus C. idaresindeki 15 KPD 07 plakalı kamyonet, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Necla S'ye (59) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

