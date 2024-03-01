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        Kazada ölen milli karateci toprağa verildi

        BURSA'da motosiklet kazasında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşamını yitiren, Milli karateci Emir Buğra Gencan (20), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:05 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:10
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        Kazada ölen milli karateci toprağa verildi
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        BURSA'da motosiklet kazasında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşamını yitiren, Milli karateci Emir Buğra Gencan (20), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaza, 23 Şubat'ta Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi sporcusu milli karateci Emir Buğra Gencan yönetimindeki motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Gencan Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yoğun bakımda tedavisi süren Emir Buğra Gencan, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümüyle, ailesini, spor camiasını ve yakınlarını yasa boğan Gencan için bugün öğle, merkez Yıldırım ilçesindeki Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Aziziye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Gencan, Turan köydeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı da katıldı.

        Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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