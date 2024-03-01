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        Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 11'inci kez perde açtı

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 11'incisi düzenlenen Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 21:42 Güncelleme: 01.03.2024 - 21:57
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        Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 11'inci kez perde açtı
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        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 11'incisi düzenlenen Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali başladı.

        Vali Mahmut Demirtaş, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde düzenlenen açılış töreninde, tiyatronun, insanın her halini estetik bir biçimde anlattığını, festivallerin ise bir kenti kültür ve sanatla buluşturan, zenginliğini ortaya çıkaran özel zaman dilimleri olduğunu ifade etti.

        Demirtaş, Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nin de yerli ve yabancı katılımcılarıyla Bursa kültür ve sanat dünyasını aydınlatan, ülkenin önde gelen tiyatro festivallerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Festivalimizde bu yıl Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan gelen tiyatro grupları 9 ayrı sahnede 19 oyunla temsillerini gerçekleştirecekler. Bugün dünyanın hiçbir döneminde olmadığı kadar sevgiye, saygıya, barışa ve karşılıklı anlayışa ihtiyacımız var. İnsanlık dünyanın dört bir yanında akan kanı ve gözyaşını dindirmeye yönelik adımlar atmak mecburiyetinde. Bu adımların başında hiç kuşkusuz sanatın birleştirici ve bütünleştirici gücü, sınırları ortadan kaldıran etkisi geliyor.

        İşte Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, Bursa'da Balkan coğrafyasını aynı sahnede birleştirecek. Tiyatro eserleri kalplerimizin aynı ritimde çarpmasını sağlayacak, hep birlikte gülecek, hep birlikte duygulanacak, hep birlikte gözyaşı dökeceğiz. Sahnelenen eserler hayatlarımıza dokunacak, doğaya, insana, hayata, bugüne ve geleceğe bakış açımızın değişmesine vesile olacak. Böylece Balkan ülkeleri arasındaki kardeşlik, birlik ve beraberlik köprüsü daha da güçlenmiş olacak."

        - "Bursa, tiyatronun Anadolu'yla Balkanlar arasında başlayan geçmişinin tanığıdır"

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da her yıl mart-kasım ayları arasında gerçekleştirdikleri festival sezonunu bu yıl yeşil Bursa'da açıyor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Yenilenen vizyonlarının temel ilkesi olan "tiyatro her yerde" prensibiyle festivali bu yıl ilk kez şehrin farklı noktalarına yaydıklarını belirten Karadağlı, kentiyle bütünleşen bir festivali hayata geçirdiklerini vurguladı.

        Devlet tiyatrolarının, yüzlerce oyuncu, rejisör, dekor kostüm, ışık tasarımcısı, müzisyen ve tiyatro emekçisinden oluşan büyük ve özverili bir aile olduğuna dikkati çeken Karadağlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Tek hedefimiz kalitesinden asla ödün vermediğimiz farklı, çağdaş ve geleneksel oyunlarımızla her yıl daha fazla insanın hayatına dokunabilmek. Tarihin zamanla sınırlı olmayan yanına vurgu yapar gibi hem Anadolu hem de Balkan coğrafyasındaki insanın nabzını tutuyor Bursa. Festivalimiz yoluyla bir kez daha tarihe ve sanata yön veriyor çünkü Bursa, tiyatronun Anadolu'yla Balkanlar arasında başlayan geçmişinin tanığıdır. İşte tüm bu güzelliklere sahip bu şehir 11 yıldır kendi tiyatrosunun festivaline sahip çıkıyor çünkü biz sizin tiyatronuzuz, çünkü biz halkın tiyatrosuyuz, çünkü biz devlet tiyatrosuyuz."

        Konuşmaların ardından Karadağlı, Devlet Tiyatrolarının ilk kadın sanat yönetmeni, Bursa Devlet Tiyatrosundan emekli Feyha Çelenk'e, "Tiyatro Emek Ödülü"nü takdim etti.

        10 Mart'a kadar devam edecek festival, Henry Lewis, Jonathan Sayer ve Hery Shields'in yazdığı, Mehmet Ergen'in Türkçeye çevirdiği, Ferdi Dalkılıç'ın yönettiği Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı "Yoldan Çıkan Oyun"un sahnelenmesiyle başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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