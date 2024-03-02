Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Sanatçı Ali Lei Gong ve Said Lei, Bursa'da Çin minyatürü performansı sergiledi

        Çin İslam Minyatür Okulu kurucusu, ressam ve şair Ali Lei Gong ile oğlu Said Chuanyi Lei, Bursa'da düzenlenen "Çin Kaligrafisi ve Minyatür Performansı" etkinliğinde güzel sanatlar öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 09:25 Güncelleme: 02.03.2024 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanatçı Ali Lei Gong ve Said Lei, Bursa'da Çin minyatürü performansı sergiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çin İslam Minyatür Okulu kurucusu, ressam ve şair Ali Lei Gong ile oğlu Said Chuanyi Lei, Bursa'da düzenlenen "Çin Kaligrafisi ve Minyatür Performansı" etkinliğinde güzel sanatlar öğrencileriyle bir araya geldi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen küratör İsmail Erdoğan, Gong'un Çin minyatürü sanatına İslam unsurlarını ekleyen ilk sanatçı olduğunu belirterek, "Bu alanda Ali Lei hocadan öncesi diye bir tanımlama yapamayız. Çünkü binlerce yıllık geçmişe sahip bu sanatı İslam unsurlarıyla birleştirmede ilk o öncü oldu." dedi.

        Erdoğan, Gong ile geçen yıl İstanbul'a yerleştikten sonra tanıştığını dile getirerek, "Kendisi Anadolu'yu, Turkiye'yi ve Türk insanını çok seven, çok yakınlık duyan bir kişi. Bu etkinlikte onun sanatından çok iyi istifade edeceğinizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        - "İnsanların başarılı olması için çeşitli yöntemler var"

        Ardından sanat hayatını anlatan Gong, resim sanatına küçük yaşlarda başladığını söyleyerek, "İnsanların başarılı olmasını sağlayan çeşitli yöntemler var. Bu başarıyı sağlamak için illa üniversiteye gitmek zorunda değilsiniz. Ben mesela 4-5 yaşlarımda evimde, duvarda, sokaklarda resim çiziyordum. O zaman koşullar kötüydü ve ülkede ekonomik bunalım vardı." açıklamasında bulundu.

        Gong, "Geleneksel Çin resim sanatında eskiden hep usta çırak eğitimi vardı. Şu an tabii akademik olarak öğreniliyor bunlar. Ben de bu işte bir mesafe kat ettikten sonra işinde usta bir hocayla çalışmaya başladım ve kendimi ilerlettim." bilgisini paylaştı.

        Sanatında ilerleyebilmek için çok bedeller ödediğini anlatan Gong, şunları kaydetti:

        "Gençlik yıllarımda fabrikada çalışıyordum. O dönemdeki komünist uygulamalar gereği bir kişinin birden fazla işte çalışmasına izin verilmiyordu. Ben de sanatı hep gizli olarak yapmak durumunda kaldım. Daha sonra fabrikadan çıkabilmek için bir gece çalışma sırasında bilerek elimi makineye kaptırdım. İki parmağım ucundan kesildi. O olayın ardından zorunlu olarak fabrika işçiliğini bıraktım ve kendimi tamamen sanata adamaya başladım."

        - "Gençlerin sanatımıza bu kadar meraklı olduğunu beklemezdik"

        Etkinliğe ilişkin AA muhabirine konuşan Said Lei ise bugünkü etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Gençlerin sanatımıza bu kadar meraklı olduğunu beklemezdik. İkinci Zaman Sergisi'nin devamı olarak gerçekleşen atölye ve performanslar aslında sanatçıyı daha ayrıntılı bir şekilde sanatseverlere anlatıyor. Özellikle sergiye gelemeyenler için bu etkinlik canlı bir sergi gibi. Sağ olsun Bursa Belediyesi kültür ve sanata gayet önem ve değer veriyor. Böyle bir atölye, gençlere uluslararası bir vizyon sunabilir." dedi.

        Lei, öğrencileri sanatta yetenekli ve başarılı bulduğu değerlendirmesini yaparak, "Bazılar fırçayı çok iyi kullandı ve anlattığımız teknik ötesi yaklaşımları da uyguladı. Umarım ileride bu gençler Bursa'ya kültür ve sanat alanında daha ilhamlı, renkli katkılar sağlayacaktır." temennisinde bulundu.

        Söyleşinin ardından güzel sanatlar öğrencileri, Gong'un minyatür çalışmalarından oluşan slayt gösterisini izledi. Düzenlenen atölye çalışmasında da Ali Lei Gong ve Said Chunanyi Lei, öğrencilere Çin minyatürü çizim tekniklerini uygulamalı aktardı.

        Bursa'da 22 Ocak'ta açılan İkinci Zaman Sergisi'ne katkı sunmuş sanatçılarla düzenlenen söyleşi ve performans etkinlikleri, mart ayının sonuna kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak! Geri geliyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
        Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu
        Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu
        Otomobilin tavanından yere çakıldı!
        Otomobilin tavanından yere çakıldı!
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        ABD, Gazze'ye insani yardım gönderecek
        ABD, Gazze'ye insani yardım gönderecek
        Tarihi bedel!
        Tarihi bedel!
        FED'den enflasyon değerlendirmesi
        FED'den enflasyon değerlendirmesi
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!

        Benzer Haberler

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 11'inci kez perde açtı
        Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 11'inci kez perde açtı
        Bursa'da aranan 3 hükümlü yakalandı
        Bursa'da aranan 3 hükümlü yakalandı
        Kazada ölen milli karateci toprağa verildi
        Kazada ölen milli karateci toprağa verildi
        Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
        Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
        Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 16. gününd...
        Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 16. gününd...