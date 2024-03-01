Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Batuhan Söylemezoğlu
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 21, Neal 2, Floyd 9, Ömer Utku Al, Semih Erden 4, Brown 11, Mutaf 6, Mehmet Atalan, Metin Türen 2, Hamilton 13
Pınar Karşıyaka: Brown 9, Carey Jr 10, Collum 13, Furkan Haltalı 15, Akyazılı, Hakan Sayılı 2, Efe Ergi Tırpancı, Akyazılı 5, Deniz Kılıçlı, Martin 23, Brown 13, Mert Celep 5, Kenan Sipahi 7
1. Periyot: 17-26
Devre: 31-49
3. Periyot: 56-75
BURSA
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