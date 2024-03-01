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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 22:46 Güncelleme: 01.03.2024 - 22:46
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Batuhan Söylemezoğlu

        Bursaspor İnfo Yatırım: Young 21, Neal 2, Floyd 9, Ömer Utku Al, Semih Erden 4, Brown 11, Mutaf 6, Mehmet Atalan, Metin Türen 2, Hamilton 13

        Pınar Karşıyaka: Brown 9, Carey Jr 10, Collum 13, Furkan Haltalı 15, Akyazılı, Hakan Sayılı 2, Efe Ergi Tırpancı, Akyazılı 5, Deniz Kılıçlı, Martin 23, Brown 13, Mert Celep 5, Kenan Sipahi 7

        1. Periyot: 17-26

        Devre: 31-49

        3. Periyot: 56-75

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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