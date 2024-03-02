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        CHP Genel Başkanı Özel, Bursa'da partisinin Osmangazi İlçe Başkanlığını ziyaret etti:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çok net olarak şunu ifade etmek isteriz, emekli karta ihtiyaç var. Emeklilerin kartına aradaki 7 bin 2 liranın hemen yüklenmesine ihtiyaç var. Bunun için de çok büyük bir paraya değil 780 milyon liraya ihtiyaç var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 13:07 Güncelleme: 02.03.2024 - 13:17
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        CHP Genel Başkanı Özel, Bursa'da partisinin Osmangazi İlçe Başkanlığını ziyaret etti:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çok net olarak şunu ifade etmek isteriz, emekli karta ihtiyaç var. Emeklilerin kartına aradaki 7 bin 2 liranın hemen yüklenmesine ihtiyaç var. Bunun için de çok büyük bir paraya değil 780 milyon liraya ihtiyaç var." dedi.

        Özel, Bursa'da Osmangazi İlçe Başkanlığını ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi.

        TÜRK-İŞ tarafından açıklanan açlık sınırının 16 bin 200 lira civarında olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

        "Emekli 10 bin lira alacak, tek başına yaşıyor bile olsa açlık sınırının 6 bin lira altında yaşayacak. Bu büyük bir haksızlıktır. Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundum, tekrar bulunuyorum. 10 bin lirayı, 17 bin 2 lira olan asgari ücret düzeyine derhal çıkarmalıyız. Ben diyorum ki en düşük emekli maaşını asgari ücret yapalım, o diyor ki 'Bunu böyle yaparsam çalışanlara maaş ödeyemem.' Emekli ile çalışan karşı karşıya değildir, yan yanadır. Yarın da bu çalışanlar emekli olacak. Bu emekliler de bu memleket için yıllarca çalıştılar. Herkes bir gün emekli olacak. Onları karşı karşıya getirmek büyük bir haksızlıktır ve gerçekten emeklinin halinden anlamamaktır. Sen dünyanın en pahalı arabalarına para buluyorsun. Dünyanın en pahalı 10 makam arabasından ikisi birden bunda. Avrupa'da en pahalı makam aracına binen lider Recep Tayyip Erdoğan, onun arabası diğer liderlerinkinden pahalı ama Tayyip Erdoğan'da aynısından bir de iki tane var. Avrupa'da, dünyada 13 uçağı birden olan bir cumhurbaşkanı yok. Dünyanın en pahalı uçağına para buluyor. En pahalı makam arabasına para buluyor. Dünyanın en pahalı sarayına para buluyor. Uçan saraya para buluyor. Yüzen saraya para buluyor. Kışlık saraya para buluyor. Yazlık saraya para buluyor. Emekliye para bulamıyor. Erdoğan'ın beşli çeteye bulduğu parayı emekliye bulamamasını emeklilere şikayet ediyoruz. Erdoğan'ın, saray müteahhitlerine bulduğu parayı emekliye bulamamasını emeklilere şikayet ediyoruz."

        Özel, "Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün 0,6 asgari ücret. Erdoğan geldiğinde emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. Erdoğan geldiğinden beri emeklilerin cebinden her ay 5,5 çeyrek altını aldı. Erdoğan geldiğinde 8 çeyrek altın alan emekliye söylüyorum. Bugün 8 çeyrek altın alsan nasıl geçinirsin, şimdi nasıl geçinemiyorsun?" değerlendirmesini yaptı.

        "Emekli kart" çağrısını yineleyen Özel, şunları kaydetti:

        "Çok net olarak şunu ifade etmek isteriz, emekli karta ihtiyaç var. Emeklilerin kartına aradaki 7 bin 2 liranın hemen yüklenmesine ihtiyaç var. Bunun için de çok büyük bir paraya değil 780 milyon liraya ihtiyaç var. Hesabı yanıltıp 1,4 trilyon diyor, bu gerçeği yansıtmamaktadır. Erdoğan'ın sadece İliç'teki ve Türkiye'deki bütün madencilerin, iş adamlarının, holdinglerin ödemeleri gerekip de ödettirmediği vergi, emekliye lazım olan paraya yetmektedir. Sen İliç'teki katil firmadan Anagold'dan vergiyi al, holdinglerden vergiyi al, beşli çeteden vergiyi al, emekliye ver kardeşim. İşte kaynak sana ortada. Affettiğin vergileri affetmesen, vazgeçtiğin vergilerden vazgeçmesen, zenginin zenginliğine zenginlik katmasan, emeklinin sofrasına ekmek katarsın, et katarsın, süt katarsın, sobasına odun atarsın, doğal gazına para bulursun. Bu yüzden ben bu seçimin sokaktaki gündemini konuşuyorum, o da emekli yoksulluğu çalışan yoksulluğudur, kent yoksulluğudur. Biz bütün emeklileri 31 Mart'ta oy kullanırken size para bulamayan Erdoğan'a hesap sormaya davet ediyoruz. Ben bütün işçileri 31 Mart'ta oy kullanırken sizi açlığa, yoksulluğa iten Erdoğan'a hesap sormak üzere oy kullanmaya davet ediyorum. Ben esnafı, çiftçiyi, mağdurları, bütün işsizleri 31 Mart'ta bu iktidara güçlerini göstermeye ve bu iktidardan hesap sormaya davet ediyorum."

        Özel, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u seçim çalışmaları kapsamında dün yaptığı bir ziyaret sırasındaki sözleri dolayısıyla eleştirdi.

        Konuşmasının ardından Havvanur adlı SMA hastası çocuğun teyzesiyle görüşen ve kumbaraya bağışta bulunan Özel'e, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, ilçe belediye başkan adayları, partisinin il ve ilçe yöneticileri ile partililer eşlik etti.

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