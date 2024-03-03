Devrilen TIR'da sıkışan sürücü yaralandı

Kaza nedeniyle otoban kavşağında trafik kontrollü olarak sağlanırken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi kavşağında meydana geldi. Fikret Deniz idaresindeki 47 DS 786 plakalı, rulo plastik kapı fitili yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Deniz, TIR içinde sıkışırken, ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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