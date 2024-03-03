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        Devrilen TIR'da sıkışan sürücü yaralandı

        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde, devrilen TIR'da sıkışan sürücü Fikret Deniz (34), itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 19:10 Güncelleme: 03.03.2024 - 19:15
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        Devrilen TIR'da sıkışan sürücü yaralandı
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        BURSA’nınOrhangazi ilçesinde, devrilen TIR’da sıkışan sürücü Fikret Deniz (34), itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. 

        Kaza saat 16.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi kavşağında meydana geldi. Fikret Deniz  idaresindeki 47 DS 786 plakalı, rulo plastik kapı fitili yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Deniz, TIR içinde sıkışırken, ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. 

        Kaza nedeniyle otoban kavşağında trafik kontrollü olarak sağlanırken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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