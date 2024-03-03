Bursa'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kazada yaralanan sürücü, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, sürücüyü yaklaşık 1 saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden kurtardı.

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