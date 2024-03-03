Bursa'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Fikret Deniz (34) yönetimindeki 47 DS 786 plakalı tır, otoyolun Orhangazi kavşağında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, sürücüyü yaklaşık 1 saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden kurtardı.
Deniz, yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
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