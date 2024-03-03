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        İmralı Adası açıklarında ceset bulundu; kayıp mürettebattan olup, olmadığı araştırılıyor

        MARMARADenizi'nde, İmralı Adası açıklarında balıkçılar, su yüzeyine çıkmış 1 ceset buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 03.03.2024 - 16:15
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        İmralı Adası açıklarında ceset bulundu; kayıp mürettebattan olup, olmadığı araştırılıyor
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        MARMARADenizi'nde, İmralı Adası açıklarında balıkçılar, su yüzeyine çıkmış 1 ceset buldu. Cesedin 15 Şubat'ta batan gemideki kayıp 4 mürettebattan 1'ine ait olup olmadığı araştırılıyor.

        Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 4 mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Gemide çalışan aşçı Zeynep Kılınç (33) ile yağcı Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedenlerinin bulunmasının ardından çalışmalarda 18'inci güne girildi. Karacabey ve Gemlik sahilleri ile Balıkesir'in Bandırma ilçesi sahil şeridinde su üstünde ve karada çalışmalar yürütülüyor. Balıkçı gırgırları ve tekneleri de arama çalışmalarına destek verirken, balıkçılar bu sabah su yüzeyine çıkmış 1 ceset buldu. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılan ceset, kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin, kayıp 4 mürettebattan 1'ine ait olup olmadığı otopsi ile belli olacak.

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