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        Maket bıçağıyla karton keserken 2 parmağını kesti

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evde maket bıçağıyla karton keserken sol elinin 2 parmağını kesen Serdar D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 12:23 Güncelleme: 04.03.2024 - 12:25
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        Maket bıçağıyla karton keserken 2 parmağını kesti
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, evde maket bıçağıyla karton keserken sol elinin 2 parmağını kesen Serdar D. (30), hastanede tedaviye alındı.

        Serdar D., Süleymaniye Mahallesi Yeşilbağ Sokak’taki evde, karton keserken bir anlık dikkatsizlikle sol elinin 2 parmağını kesti. Parmakları kopma noktasına gelen Serdar D., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Serdar D., buradaki ilk müdahalesinin ardından, parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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