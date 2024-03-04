Maket bıçağıyla karton keserken 2 parmağını kesti

Serdar D., Süleymaniye Mahallesi Yeşilbağ Sokak’taki evde, karton keserken bir anlık dikkatsizlikle sol elinin 2 parmağını kesti. Parmakları kopma noktasına gelen Serdar D., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Serdar D., buradaki ilk müdahalesinin ardından, parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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