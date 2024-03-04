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        Sazan sarmalı yöntemi ile 700 bin TL dolandıran şüpheliye gözaltı

        BURSA'daikinci el araç almak isteyen Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:40
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        Sazan sarmalı yöntemi ile 700 bin TL dolandıran şüpheliye gözaltı
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        BURSA'daikinci el araç almak isteyen Ö.U.Ö.'nün (43) 700 bin TL'sini sazan sarmalı yöntemi ile dolandıran S.T. (18), operasyonla yakalandı.

        Olay, dün İnegöl ilçesinde meydana geldi. Ö.U.Ö., ikinci el araç satış sitesindeki 3,5 milyon TL değerindeki otomobili almak için internette yazılı olan telefon numarasıyla irtibata geçti. Ö.U.Ö., S.T. isimli satıcının hesabına kaparo olarak 700 bin TL havale yaptı. Bir süre sonra aradığı telefon numarasına ulaşamayan Ö.U.Ö., dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu. Kimliği ve adresi belirlenen şüpheli, Yeniceköy Mahallesi'nde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        HESABINI KİRALADIĞINI İDDİA ETTİ

        Emniyetteki ifadesinde, "Hesabımı hiç tanımadığım birine kiraladım. Benim olayla bir ilgim yok" diyen S.T., işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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