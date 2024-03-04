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        Marmara Denizi açıklarında motorunda yangın çıkan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize açılan ve motor kısmında yangın çıkan teknedeki 2 kişi, deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:26 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:26
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        Marmara Denizi açıklarında motorunda yangın çıkan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize açılan ve motor kısmında yangın çıkan teknedeki 2 kişi, deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Güzelyalı açıklarından Marmara Denizi'ne açılan bir teknenin motorunda yangın çıktı.

        Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi.

        Kısa sürede bölgeye giden deniz polisi, teknedeki 2 kişiyi kurtararak limana çıkardı.

        Polis ekiplerince yangın söndürülürken, tekneyi limana çıkarmak için başlatılan çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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