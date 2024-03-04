Marmara Denizi açıklarında motorunda yangın çıkan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı açıklarından Marmara Denizi'ne açılan bir teknenin motorunda yangın çıktı.

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