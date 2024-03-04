Marmara Denizi açıklarında motorunda yangın çıkan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize açılan ve motor kısmında yangın çıkan teknedeki 2 kişi, deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize açılan ve motor kısmında yangın çıkan teknedeki 2 kişi, deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Güzelyalı açıklarından Marmara Denizi'ne açılan bir teknenin motorunda yangın çıktı.
Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye giden deniz polisi, teknedeki 2 kişiyi kurtararak limana çıkardı.
Polis ekiplerince yangın söndürülürken, tekneyi limana çıkarmak için başlatılan çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
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