Varank: Kafası o kadar karışık ki Meclis'te bedelli askerlik yasasına oy vermiş

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘bedelli askerlik’ açıklamasına tepki göstererek, “Kafası o kadar karışık ki İstanbul ve Ankara’daki bazı belediye başkan adaylarının bedelli askerlik yaptığının farkında değil. Kafası o kadar karışık ki mecliste bedelli askerlik yasasına oy vermiş, desteklemiş” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde AK Parti seçim bürosunun açılışına katıldı. Burada konuşan Varank, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘bedelli askerlik’ ile ilgili açıklamalarına eleştiride bulunarak, “Kafası o kadar karışık ki İstanbul ve Ankara’daki bazı belediye başkan adaylarının bedelli askerlik yaptığının farkında değil. Allah aşkına 2019’dan beri bu ülkede 650 bin vatandaşımız bedelli askerlik yaptı. Bunların vatan sevgisini sorgulamak sana mı düştü. Hem de kafası o kadar karışık ki mecliste bedelli askerlik yasasına oy vermiş, desteklemiş” dedi.

‘GİT ÖMÜR BOYU TATİL YAP’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da eleştiren Varank, “Biz birileri gibi yan gelip yatmaktan anlamayız. Biz birileri gibi tatil yapmaktan anlamayız. Bizim rakiplerimiz olduklarını iddia edenler ne diyor utanmadan biliyor musunuz; 7Bize tatil yapmak da çok yakışıyor’. O zaman sen bu görevlere niye talip oluyorsun, git ömür boyu tatil yap. Biz sizlere hizmet etmenin sevdası ile yanıp tutuşuyoruz. Merkezi hükümetlerde de böyle, yerel seçimlerde de böyle. Huzurlu bir şehir istiyorsak işi ehline teslim etmek gerek. Orhangazi’de işin ehli kim, Bekir Aydın. Bursa’da işin ehli kim, Alinur Aktaş başkanımız” açıklamasında bulundu.

‘EĞER BURASI KAÇAKSA ŞİMDİYE KADAR NİYE KESMEDİN’

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey ve ailesine ait bir özel okulun Konak Mahallesi'ndeki okul binasına, ruhsat harici inşaat yapılması nedeniyle Nilüfer Belediyesi Encümeni tarafından 44 milyon lira ceza kesildiğini belirten Varank, “Onların derdi biz şu koltuğu bir kapalım, ondan sonra yan gelip yatalım. Partinin içerisinde birbirimizle mi kavga ederiz, dalaşırız mı, oradan bana hangi çıkarı sağlarız. Onların derdi bu. Nilüfer’de CHP’li bir belediye başkanı var. Onu aday göstermediler, CHP’nin Büyükşehir Belediye başkan adayının okuluna 40 milyon TL ceza kesti. Eğer burası kaçaksa şimdiye kadar niye kesmedin, kaçak değilse niye kavgayı veriyorsun. Neden biliyor musunuz? Bunların birlikteliği, kardeşliği, öküz ortaklığı. Öküz ölünce ortaklık da bitiyor.” dedi.

‘TOGG’DAN GURUR DUYMAYAN KİMSE VAR MI?’

CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Bozbey’i de eleştiren Varank, “Geçen gün çıkmış diyor ki ‘Bu TOGG’un fabrikasını neden Bursa’ya yaptınız?’ TOGG’un fabrikasının Bursa’da olmasından rahatsız olan kimse var mı burada? TOGG’dan gurur duymayan kimse var mı? Bu kafa ile bu şehre hangi yatırımı getirebilirsiniz, nasıl hizmet getirebilirsiniz. Bunlar gerçekten siyasetten de anlamayan iş bilmeyen insanlar.” dedi.

Cumhur İttifakı Orhangazi Seçim Bürosu’nun açılışının ardından Varank, Orhangazi’den ayrıldı.