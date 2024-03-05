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        Çanakkale'deki depremin hissedildiği Bursa'da 2'nci kattan atlayan İsmail hayatını kaybetti

        ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 01:17 Güncelleme: 05.03.2024 - 01:20
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        Çanakkale'deki depremin hissedildiği Bursa'da 2'nci kattan atlayan İsmail hayatını kaybetti
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        ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Bursa’da, sarsıntıyla birlikte panik ve korku içerisinde 2’nci kattaki evinin balkonundan atlayan İsmail Toygar (27), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.38'de merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bursa, İstanbul başta olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde çok sayıda ilde hissedildi. Bursa’nın Nilüfer ilçesi, Çamlıca Mahallesi Akın Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2’nci katında oturan İsmail Toygar, sarsıntı ile birlikte panik ve korkuya kapıldı. Evinin balkonundan atlayan Toygar, başının üzerine düştü. Toygar’ı yerde yatarken bulan çevredekiler, durumu 112 Aciyl Çağrı Merkezine bildirdi.

        HASTANEDE KURTARILAMADI

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Toygar, ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altın alınan İsmail Toygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul’da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun.” ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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