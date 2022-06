Tartıştığı 2 kişiyi tabancayla yaraladı

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde Selçuk T., tartıştığı Anıl C. ve Ertaç C.´yi tabancayla bacaklarından vurarak, yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi´nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Selçuk T. ile Anıl C. ve Ertaç C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Selçuk T., tabancayla Anıl C. ve Ertaç C.´ye ateş etti. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Anıl C. ve Ertaç C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2022-06-13 21:14:22



