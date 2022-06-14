İpek kozalar Osmangazi’de renklendi

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK), Osmangazi Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Hayat Boyu Öğrenme Şenliği dolayısıyla ücretsiz olarak İpek Koza Workshop programı düzenledi.

Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen programa Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman’ın yanı sıra Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Semra Döner, Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları Sevgi Acar ve Ali Bayrak ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Elif Kamacı Efe’nin eğitmenliğini yaptığı workshopta ilk olarak telleme, toplama, tohumlama gibi teknik konular anlatılırken, daha sonra ipek kozalar kursiyerlerin elinde renklendi. El becerileri gelişen toplam 55 katılımcı, çalışma sonunda ipek kozadan bahar dalı çiçekli yaka broşu elde etti.

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