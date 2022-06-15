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BTSO’da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri çalıştayı düzenlendi

İHA

BTSO’da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri çalıştayı düzenlendi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) iş dünyasına yönelik eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi Projesi çerçevesinde ‘Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Çalıştayı’ düzenlendi. Programda rehabilitasyon merkezlerinin kurucu, yönetici ve eğitimcileri alanında uzman isimler bir araya geldi.
BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen programa BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Eğitim Konsey Başkanı Gıyasettin Bingöl, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahya, 59. Meslek Komitesi Üyeleri ve eğitimciler katıldı. Programın ilk bölümünde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nin sorun ve çözüm önerilerine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirilirken ikinci bölümünde BTSO Akademi çerçevesinde söz konusu Eğitim Merkezleri’nde çalışan eğitimcilere yönelik olarak alanında yetkin akademisyenler tarafından üç ayrı eğitim programı gerçekleştirildi.
Etkinliğin açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Eğitim süreçlerini geliştirecek tüm projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi. En büyük sorumluluk alanlarının eğitim olduğunu söyleyen Koçaslan, “Türkiye’mizin gerçekten müthiş bir genç nüfus potansiyeli var. Bu bir ülke için eşi bulunmaz bir hazine. Bu durumu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Her bir gencimizin, bu zenginliğin bir parçası olduğunu unutmadan, onlarla el ele vererek geleceğimizi inşa etmeliyiz.” diye konuştu.
“Kaliteli eğitim için sorunlar çözülmeli”
Ülkemizde eğitim öğretim hizmeti veren kurumlar arasında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Koçaslan, “Ülkemizde yaklaşık 500 bin özel gereksinimli birey, eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alıyor. Bu merkezlerde 50 bine yakın kişi istihdam ediliyor. Bu anlamda merkezlerimizin niteliklerinin artırılması, özel gereksinimli bireylerin daha kaliteli bir eğitim alması, sektörün sorunlarının en aza indirilmesi için bugün düzenlediğimiz çalıştay önemli bir zemin oluşturacaktır. Çalıştayın hemen ardından, BTSO Akademi projemiz çerçevesinde Türkiye’nin alanında yetkin akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleştireceğimiz eğitim programlarının da son derece faydalı olacağına inanıyorum.” dedi.
BTSO Eğitim Konsey Başkanı Gıyasettin Bingöl, BTSO olarak eğitimcileri özel bir yere koyduklarını ve hep yanlarında olmak için çabaladıklarını söyledi. Oda olarak bu işleri yaparken çok mutlu olduklarını belirten Bingöl, “Bugün çok değerli hocalarımızın katılımıyla çalıştay gerçekleştirmek için toplandık. Rehabilitasyon merkezlerinde yaşanan sorunları ele alarak bunların çözümü için burada hep birlikte fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu bir ilk oluyor ve sonucunda güzel bir iş ortaya çıkacağını düşünüyorum. Özel gereksinimli bireylerin destekçisi olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
“Çözüm üretmek için çabalıyoruz”
Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahya, özel eğitimde sürekli yeni problemlerin baş gösterdiğini dile getirdi. Dünyada değişen mevzuatlara göre kendilerinin de yeni düzenlemeler yapmak zorunda olduklarını ve bu durumun problemlere sebebiyet verdiğini söyleyen Kahya, “Sizlerin problemlerinizi dinleyip çözüm üretilmesi için gerekli çalışmaları yapıp bakanlığımıza gerekli tavsiyeleri sunacağız. Bizleri bir araya getirerek, sorunların çözümü için çabalayan ve bu verimli organizasyona ev sahipliği yapan BTSO’ya teşekkür ediyorum.” dedi.
Çalıştayın ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Doç. Dr. Alev Girli, Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aşena Karamete ve Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr.Oya Arslan Armutcu tarafından katılımcılara “Otizmli Çocuklarda Zihin Kuramı”, “Erken Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozuklukları”, “Özel Gereksinimli Çocuklarda Söz Öncesi İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi ve Söz Öncesi Milieu Yöntemi” başlıklarında eğitimler gerçekleştirildi.

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