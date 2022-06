Aparttaki cinayet saniye saniye kameraya yansımıştı, sanıklarına ceza yağdı

Bursa’da saniye saniye kameraya yansıyan apart cinayetinin zanlıları hakim karşısına çıktı. Mahkemede zanlılara ceza yağdı.

Geçtiğimiz Eylül ayında Osmangazi ilçesinde işlenen Cengiz K.’nın (25) öldüğü ve Vedat Ö., Onur Ö. ve Hüseyin Ö.’nün tabancayla yaralandığı kavgayla ilgili karar duruşması 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Karar duruşmasında tutuklu sanıklar Hüseyin Ö., Değer A., Vedat Ö, Onur Ö., Fuat Y., Serdar E. ve Özgür Ö. mahkemede salonunda hazır bulundular.

İddianamede, sanıklardan Fuat Y.’nin silahla trafikte tartıştıkları Tuncay K.’nin kardeşi Cengiz K.’yi ateş ederek öldürdüğü, Vedat Ö. ile Hüseyin Ö.’yü yaraladığı ayrıca olayda, Onur Ö.’nün de yaralandığı belirtildi. Uğur A.’nın sanıkları azmettirdiğinin belirtildiği iddianamede, sanıkların çeşitli suçlardan 6 ay ile müebbet arasında değişen hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme salonunda bulunan tutuklu sanıklar, savunmasında önceki beyanlarını tekrar ettiler. 6. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında Onur Ö., Vedat Ö., Değer A., Fuat Y., Hüseyin Ö., Özgür Ö. ve Serdar E.’nin üzerine atılı maktule yönelen “kasten adam öldürme” suçundan 25’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olayla ilgili kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, suç delillerini gizleme suçlarından cezalandırılmaları talebiyle açılan kamu davasında, Ramazan F.’nin avukatı Deniz Sarıkaş yaptığı savunmada, “Karşı taraf ile Ramazan F.’nin husumeti olmadığını, HTS kayıtları ile kanıtladığı üzere olay yeri olan apartın içine girmediğini” belirti. Mahkeme heyeti ise şüpheden uzak delil bulunmadığından Ramazan F,’nin beraatine karar verdi.

Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi’nde 17 Eylül’de bir apart tesisin önünde Cengiz K’nin (25) öldüğü, V.Ö. (48), O.Ö. ve H.Ö’nün (36) tabancayla yaralandığı kavgaya karışan 13 kişi, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu, olay günü trafikte yaşanan tartışma nedeniyle iki grup arasında kavga çıktığı öğrenilmişti. Olayın ardından apart tesisten kaçan zanlıların, delilleri karartmak için iş yerindeki güvenlik kameralarını söktükleri belirlenmişti.



