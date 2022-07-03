Bursa trafiğine nefes aldıracak proje hizmete girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa trafiğine nefes aldıracak proje hizmete girdi

İHA

Bursa trafiğine nefes aldıracak proje hizmete girdi

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa trafiğine nefes aldıracak projelerinden biri olan Yunuseli Meydan Caddesi’nde çalışmalar tamamlandı.
Ovaakça ve Demirtaş bölgesini Nilüfer’e bağlayarak Bursa’nın kuzeyi ile batısı arasındaki en önemli alternatif ulaşım güzergâhlarından olan 600 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki cadde, şehir içi trafiğini de önemli oranda rahatlatacak. Osmangazi Belediyesi tarafından yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Yunuseli Meydan Caddesi, Bursa’nın son yıllarda artan araç ve yaya trafiğini rahatlatacak çok önemli bir alternatif güzergahı olma özelliği taşıyor. Ovaakça ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi çevresinden kentin batısına gitmek isteyenler için TerminalArmutköy üzerinden 2’inci Kanal Caddesi’ni kullanmak yerine, Akyıldız Caddesi’ni kullanarak Hamitler Mahallesi üzerinden şehrin batısına ulaşım sağlayabilecek. Yaklaşık 3 bin metrelik kamulaştırma sonucu elde edilen alanda açılan 600 metre uzunluğundaki Yunuseli Meydan Caddesi’ni kullanan vatandaşlar, Akyıldız Caddesi, Neşet Ertaş Caddesi ve Gür Caddesi üzerinden Hamitler, Geçit ve Ata Bulvarı’na, dolayısıyla şehir merkezine girmeden Bursa’nın batısına ulaşma fırsatına kavuşmuş olacak.
Belediye olarak ulaşıma çok ciddi bütçe ayırdıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mevcut yollarda yapılan iyileştirmeler ve imar yolu çalışmaları dışında Bursa’ya, şehir trafiğini rahatlatacak çok önemli alternatif yollar da kazandırdıklarını söyledi. 2015 yılında hizmete açtıkları Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın, alt ve üst yapı çalışmalarının birlikte yürütüldüğü, asfaltlama işleminden sonra yolun kanalizasyon, su ve doğalgaz gibi altyapı çalışmaları için yeniden kazılmayacağı örnek caddelerden biri olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Şehir içi trafik yoğunluğunu azaltacak ve trafiği rahatlatacak yeni bir hizmeti daha Bursa’ya kazandırdık. Yunuseli Meydan Caddesi; Ovaakça, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Terminali üzerinden şehrin batı istikametine gidecek araçların, Yunuseli merkezine girmeden Hamitler, Güneştepe üzerinden şehrin batısına ulaşabilecekleri önemli bir alternatif yol oldu” dedi.
Şehrin kuzeyi ile batısını birbirine bağlayacak olan Yunuseli Meydan Cadde için 5 milyon liralık bir kaynak kullanıldığını belirten Başkan Dündar, “Yapımını tamamlanan ve vatandaşlarımız tarafından kullanılmaya başlanan yol, 15 metre genişliğinde ve 600 metre uzunluğunda olup, araç trafiğinin yanı sıra üzerinde yaya ve bisiklet yollarının da bulunduğu güzel bir hizmet oldu. Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da vatandaşlar kurbanlık alımı için son günü bekliyor Geçen sene yoğunluk yaşanan pazarların bu yıl daha sakin olduğu belirtildi
YEREL HABERLER Bursa'da vatandaşlar kurbanlık alımı için son günü ...
Bursaspor’u 895 bin kişi takip ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’u 895 bin kişi takip ediyor
Horoz, köpeklerin öldürdüğü tavuğun 9 civcivinin yanından ayrılmıyor
YEREL HABERLER Horoz, köpeklerin öldürdüğü tavuğun 9 civcivinin ...
Annesi köpekler tarafından telef edilen civcivlere horoz annelik yapıyor
YEREL HABERLER Annesi köpekler tarafından telef edilen civcivlere ...
Kültür sanatın iklim krizine etkisi konuşuldu
YEREL HABERLER Kültür sanatın iklim krizine etkisi konuşuldu
Pandemideki ücretsiz izin süreleri için flaş karar Flaş, ücretsiz izin kararı O süreler kıdeme eklenecek
YEREL HABERLER Pandemideki ücretsiz izin süreleri için flaş ...
Hem muhtar hem de şair Muhtarlığa gelen vatandaşları şiirle karşılıyor
YEREL HABERLER Hem muhtar hem de şair Muhtarlığa gelen vatandaşları ...
Çay içene ücretsiz kiraz ikram ediyor Bonkör çaycı bahçesinden topladığı kirazları çay içenlere ikram ediyor
YEREL HABERLER Çay içene ücretsiz kiraz ikram ediyor Bonkör çaycı ...
Gece vakti drift yapan sürücü mahalleyi ayağa kaldırdı
YEREL HABERLER Gece vakti drift yapan sürücü mahalleyi ayağa ...
Altından kılıç yapıp yurt dışına satıyor Bursalı ustanın altın işlemeli 55 bin liralık kılıçlarına büyük talep var
YEREL HABERLER Altından kılıç yapıp yurt dışına satıyor Bursalı ...
Bursa'da kontrolden çıkan cip dereye böyle uçtu
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan cip dereye böyle uçtu
Meyve kasaları kitaplık oldu
YEREL HABERLER Meyve kasaları kitaplık oldu
Mudanya Lezzet Şenliğinde yardım yarışı
YEREL HABERLER Mudanya Lezzet Şenliğinde yardım yarışı
Bursa'ya şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'ya şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraflar
Bursa'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Bursa'ya şehit ateşi düştü
Bursa'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Bursa'ya şehit ateşi düştü
Bal-Göç Genel Başkan Adayı Emin Balkan: Kongrenin huzur ve güven içinde geçmesini diliyorum
YEREL HABERLER Bal-Göç Genel Başkan Adayı Emin Balkan: Kongrenin ...
AK Parti'li Yıldırım: Bugün en stratejik ürünlerimizi kendi imkanlarımızla yapar hale geldik
YEREL HABERLER AK Parti'li Yıldırım: Bugün en stratejik ürünlerimizi ...
İHA muhabirinin mutlu günü
YEREL HABERLER İHA muhabirinin mutlu günü
Bursa'nın sualtı arkeologları İznik Gölü kazılarına Mudanya'da hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bursa'nın sualtı arkeologları İznik Gölü kazılarına ...
Bakan Varank: 'Türkiye'de üretim yok' diyenlere, icraatla cevap veriyoruz
YEREL HABERLER Bakan Varank: 'Türkiye'de üretim yok' diyenlere, ...
Bursa’da T2 tramvay hattı Binali Yıldırım’ın katılımıyla açıldı Şehirdeki raylı sistem 55 kilometreyi aştı, yeni tramvayın bir hafta ücretsiz olacağı açıklandı Terminale ulaşım artık kolaylaştı
YEREL HABERLER Bursa’da T2 tramvay hattı Binali Yıldırım’ın ...
Bursalı fenomen ciğerci huzur evi sakinlerini sevindirdi
YEREL HABERLER Bursalı fenomen ciğerci huzur evi sakinlerini ...
Şehit Uzman Çavuş Taşcı, Bursa'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Taşcı, Bursa'da toprağa verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.