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Kilosu 100 lira olan dalındaki meyvelerini bomba ve kuş sesleriyle koruyor Yaban mersini ekti, dönümünden 100 bin lira kazanıyor

İHA

Kilosu 100 lira olan dalındaki meyvelerini bomba ve kuş sesleriyle koruyor Yaban mersini ekti, dönümünden 100 bin lira kazanıyor

Bursa'da çiftçiler hasadına başladıkları yaban mersini meyvesinin kilosu 100 lira olunca meyvelerini kuş ve yabani hayvanlardan korumak için özel sistem geliştirdi.
Şeker ve göz hastalarına iyi geldiği bilinen yaban mersini meyvesinin hasadına başlandı. Türkiye'de yeni ekilmeye başlanan ve üretimin talebi karşılayamadığı meyvenin kilosu bu yıl dalında 100 liradan satılıyor. 1 dönüm alandan 1 ton meyve alan üreticiler, hasattan hatırı sayılır gelir elde ediyor. Meyve, dağlık alanda yetiştiği için yaban hayvanları ve kuşlar yaban mersinlerini yiyor. Üreticiler de kilosu 100 lira olan meyveyi "hayvanlar yemesin, emekleri ziyan olmasın" diye kurdukları düzeneklerle koruyor.
Orhaneli ilçesi Göynükbelen köyünde üretim yapan Kazım Çerkes, bahçesine bomba sesi ve yırtıcı kuş sesi çıkaran düzenek kurdu. Çerkes'in yetiştirdiği yaban mersini meyveleri Türkiye'nin çok sayıda ilinden şeker ve göz rahatsızlığı çekenler tarafından tercih ediliyor. Ürünlerini hasat etmeye başlayan üretici, fiyattan ve ürünlerine olan talepten oldukça memnun.
Güney Marmara bölgesinde yaban mersini diken ilk üreticilerden olduğunu ifade eden Kazım Çerkes, "Bu meyvenin fidelerini bize 2012 yılında hibe olarak verdiler. Biz de bahçemize ektik. Önceleri bu meyvenin ne olduğunu bilmediğimiz için çok iyi bakmadık. Değerli bir ürün olduğunu öğrenip ekonomik gelirinin çok olduğunu görünce iyi bakmaya başladık. Özellikle şeker hastaları ve göz rahatsızlığı olanlar bu meyveyi tercih ediyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelip alıyor. Kurduğumuz kooperatifle bu ürünü Türkiye'nin her noktasına gönderiyoruz. Üretimi az, talebi çok olduğu için güzel para yapıyor. Bu yıl kilosunu 100 liradan satıyoruz. Bir dönüm bahçeden 1 ton ürün aldığımız oluyor" dedi.

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