Tartıştığı eniştesine kurşun yağdırdı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda şahıs, eniştesine kurşun yağdırdı.

Olay saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Millet caddesinde meydana geldi. Barış D. (31), eniştesi Osman K. (42) ile cadde üzerinde alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Barış D., belinden çıkardığı tabancayla 16 Y 6248 plakalı aracında oturan eniştesine kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği şahıs ağır yaralandı. Barış D. Kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralı, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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