Ağaçtan topladığı şeftaliler için not ve para bıraktı

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Bursa’nın İznik ilçesi Çamdibi Mahallesi’ndeki bir meyve tarlasından şeftali alan kişi, 'Dayanamadık 1 kiloya yakın aldık helal edin' diyerek 20 lira bıraktı.

Sabah tarlaya gelen Fatih Öztürk, şeftalilerin kovasında 'Dayanamadık 1 kiloya yakın aldık helal edin' notunu ve bırakılan 20 lirayı görünce şaşırıp kaldı. Bırakılan telefon numarasına mesaj atan Öztürk, 'Para bırakmanıza gerek yoktu hakkım sonuna kadar helal olsun' dedi.

Tarla sahibinin çalışanlarından akrabası olan Emine teyze de telefonla aradığı kişiyle konuşarak 'helal olsun' dileklerini iletti.

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