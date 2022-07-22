İş yerinde bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde yapımarket sahibi Hüseyin Sevinç, iş yerinde bulduğu, içerisinde altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti.

Olay, Cuma Mahallesi´nde faaliyet gösteren bir yapımarkette meydana geldi. Market sahibi Hüseyin Sevinç, iş yerinde bulduğu çantayı açınca içerisinde 5 adet çeyrek altın, 3 adet Ata Lira ve 3 bin 280 TL nakit para olduğunu gördü. Sevinç, sahibine ulaşamadığı çantayı İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri çantanın sahibi Tacil Sancak´a ulaşarak belediyeye davet etti. Çantasını teslim alan Sancak, iş yeri sahibi Sevinç'e teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-07-22 18:23:49



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