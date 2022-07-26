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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasemin cinayetinde 3 tutuklama

DHA

Yasemin cinayetinde 3 tutuklama


Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA(DHA)BURSA'da, kardeşi R.C.'nin (43) Yücel Karabıyık (32) ile kavga ettiği haberini alan Yasemin Çedik (45), olay yerine giderken göğsüne isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerden 3´ü tutuklanırken 2´si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde geçen hafta meydana gelen olayda, her ikisi de alkollü olan ve aralarında husumet bulunan R.C. ile Yücel Karabıyık, yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. R.C.'nin aynı mahallede oturan ablası Yasemin Çedik, kavgayı haber alıp olay yerine gitti. Kavga edenlere yaklaştığında Yasemin Çedik, göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığıldı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Çedik, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk annesi Yasemin Çedik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
POLİS TABANCAYI BULDU, 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olay sonrası yaptıkları soruşturma sonucunda, Yasemin Çedik'in ölümüne neden olan tabancayı kısa sürede ele geçirdi. Tabancanın kim tarafından kullanıldığını araştıran polis, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulamaları yapılan şüpheliler, 'adam öldürmek' suçundan adliyeye çıkartıldı. Yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden 1 kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Yücel Karabıyık, Ali Karabıyık (46) ve Şener Karabıyık (35), tutuklandı. Mahkeme, R.C. ile S.K.'yi (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)    DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Yıldırım Halil ÖZÇOBAN
2022-07-26 13:01:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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