Sokak canlıları için doğal yaşam alanları oluşturuldu

İnegöl Belediyesi, sokak hayvanları için doğal yaşam alanları oluşturdu. Boğazköy barajı mevkiinde toprak kazılarak yapılan yaşam alanları hayvanlara konforlu korunma imkanı sunuyor.

Şehirde yaşayan tüm canlılar için projeler üreten İnegöl Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Boğazköy barajı mevkiinde 10 ayrı noktada sokak hayvanları için toprak kazılarak oluşturulan doğal yaşam alanları yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma Grubu üyeleri ve hayvanseverler ile birlikte bölgeye giderek oluşturulan yaşam alanlarında incelemelerde bulundu.

Tüm canlılar Allah'ın insanlara emanetidir

Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Şehrimizde sokak canlıları için doğal yaşam alanları oluşturduk. Bugün de burada Kent Konseyimizin temsilcileri, hayvanseverlerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla yerinde bir inceleyip görmek istedik. İnsanların haricinde yaşayan tüm canlılar, aslında Allah’ın insanlara birer emanetidir. Bu gözle bakıyoruz biz İnegöl Belediyesi olarak. Onlara sahip çıkmak adına da bir dizi yatırımlar yapmak istiyoruz. Başta insanların bilincini arttırmak gibi beraberinde hayvanseverlik bilinci oluşması ve onlara daha doğal yaşam alanları oluşturulması, onların ihtiyaçlarının giderilmesi gibi konularda adımlar atmaya gayret ediyoruz. Bu noktada ben gayret gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hayvanlarının ekosistemin bir parçası olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, şöyle devam etti: “Her şeyden önce onlar bir canlı ve onlara da her diğer canlılara yaklaştığımız mesafede yaklaşmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda dünyadaki eko sistemin de birer parçaları onlar. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmadı. Hepsinin bir karşılığı var, bir anlamı var ve her şeyden önce yaşam hakkı var. Kurumumuza da zaman zaman şikayetler ulaşıyor sokakta gezen canlıları toplayın gibi. Eğer hayvanın herhangi bir hastalığı, problemi yoksa o hayvanın bu alanlarda yaşama hakkı var. Bunu hatırlatmak istiyorum.”

Sokak hayvanlarına toprak serinliğinde yaşam alanı

“Boğazköy barajı mevkiinde kepçelerle oluşturduğumuz doğal yaşam alanlarında sokak canlılarına toprak serinliğinde daha doğru şekilde barınacakları yerler oluşturduk. Bu beslenme noktalarının da tabi sokak canlıları tarafından kabul görmeleri bizleri mutlu etti. Dolayısıyla buralara belirli zamanlarda hayvanseverlerimiz ve belediyemiz tarafından yiyecekler de bırakılarak uygun bir ortam oluşacak. Bu bölgede 10 adet bu şekilde korunaklı merkezler oluşturduk. Ben tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Buralarda beslenme yapılabilir.”

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