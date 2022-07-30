Bursaspor’da ikinci etap çalışmaları tamamlandı

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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da ikinci etap çalışmaları bugün yapılan antrenmanla sona erdi. Yeşilbeyazlı takım 2 Ağustos’ta Afyon’a gidecek.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman anaerobik çalışmalar ile devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı. İkinci etap çalışmalarını tamamlayan Bursaspor, 2 Ağustos Salı günü üçüncü etap çalışmaları için Afyon'a hareket edecek.

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